Cristiano Ronaldo ha segnato altri tre gol con la maglia del Portogallo: con la tripletta realizzata contro la Lituania sono 10 le reti in stagione in appena 5 partite con la maglia della nazionale, mentre nella Juve continua a faticare. Tra l'altro con la selezione di Santos ha disputato quasi tutti i 90' della partita, mentre l'allenatore bianconero Maurizio Sarri dice che non sta bene. Ci sono delle evidenti discrepanze: CR7 è da 10 con il Portogallo, come i gol messi a segno finora, mentre è da 5 nella Juve, come i gol realizzati in bianconero con 2 rigori. La disparità di rendimento non può passare inosservata e deve fare riflettere.