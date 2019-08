E' stata l'estate della grande vetrina per il calcio femminile italiano: siamo stati tutti orgogliosi delle nostre ragazze azzurre, che hanno vissuto da protagoniste la rassegna iridata del Mondiale. Ora però ricomincia il campionato di Serie A e i nodi tornano ad essere evidenti: il Chievo e l'Atalanta non si sono iscritti al campionato di Serie A, sono due sconfitte clamorose che testimoniano un allarme per un movimento che vuole crescere. Se vogliamo confrontarci con le più importanti realtà del calcio femminile, urge un cambiamento. Il voto alla fine estate del calcio femminile è 5.