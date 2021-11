Ilperde contro loin Europa League e Lucianonon saluta l’allenatore avversario, compiendo un gesto scortese e maleducato. Il sospetto è che si tratti di una reazione a una sconfitta: il tecnico del Napoli è nervoso, per le due sconfitte consecutive. Ora, in un momento non semplice, deve dimostrare di non perdere il controllo, mantenendo salda, come fatto finora, la squadra capolista in Serie A.