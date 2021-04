Erano l’8 e il 10 del centrocampo del primo grande Chelsea di Abramovich, quello del primo decennio del Duemila. Oggi si contendono la panchina della nazionale inglese under 21: Frank Lampard, da poco esonerato proprio dai Blues, e Joe Cole, che sarebbe invece alla sua primissima esperienza da allenatore.



Dopo la disastrosa eliminazione ai gironi dell’Europeo, infatti, Aidy Boothroyd non sarà più l’allenatore dell’under 21 inglese. Secondo il Sun, fra i possibili candidati ci sono anche i due ex giocatori del Chelsea, oltre a Mark Warburton, attualmente al QPR, e Justin Cochrane, che verrebbe promosso dall’under 17.