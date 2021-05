Alle 21 all’Allianz Stadium si è giocata la trentesima edizione della Partita del cuore. La gara è stata trasmessa su Canale 5, con la conduzione di Federica Panicucci, telecronaca di Pierluigi Pardo insieme a Gene Gnocchi e Paolo Vallesi, con interviste di Giorgia Rossi. In campo la Nazionale Italiana Cantanti contro i Campioni per la Ricerca per raccogliere fondi a sostegno dell’Istituto di Candiolo – Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro Onlus, presieduta da Donna Allegra Agnelli: si può contribuire con un sms da mobile o una chiamata da rete fissa al numero 45527. In campo la Nazionale Italiana Cantanti, i Campioni per la Ricerca, ma non solo. Dopo la denuncia di Aurora Leone dei The Jackal, all’Allianz Stadium, per la Partita del cuore, sono scese in campo per la prima parte della serata le Juventus Women contro la Nazionale Cantanti, prima di dare spazio agli altri componenti della formazione dei Campioni della Ricerca.









Per la Nazionale Italiana Cantanti, agli ordini di Fabio Capello e Marco Masini, alla presenza del fondatore Mogol, in campo tra gli altri il capitano Enrico Ruggeri, Ermal Meta, Bugo, Raoul Bova, Neri Marcoré, Shade, Random e gli special guest l’ex Inter Maicon, Franck Ribéry, Massimiliano Allegri e Pierpaolo Sileri (sottosegretario alla Salute).









Per i Campioni per la Ricerca, agli ordini del tecnico Sinisa Mihajlovic ci sono il capitano Andrea Agnelli, John Elkann, Pavel Nedved, Andrea Pirlo, Gigi Buffon, Francesco Totti, i piloti della Ferrari Charles Leclerc e Carlos Sainz, il c.t. azzurro di ciclismo Davide Cassani e il professor Matteo Bassetti.