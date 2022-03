Se aprite il frigo di casatroverete solo barattoli di pesto. O quasi: “Tre sere su cinque” racconta il centrocampista in un’intervista a Dazn. Il sugo? Sporca. La pasta in bianco? Troppo triste. Come quell’estate 2015, durante la quale i due si sono dovuti separare perché l’attaccante ha preso un volo per l’Olanda: direzione Eindhoven, dove sotto l’occhio attento di Ruud van Nistelrooy ha fatto esperienza nelle giovanili del Psv. Da lì si sono inseguiti, cercati, affrontati e sentiti prima di ritrovarsi insieme a Sassuolo, dove Scamacca si è presentato segnando il rigore decisivo nella vittoria del Viareggio. Fattesi è arrivato l’anno dopo: la Roma di Di Francesco si stava preparando per il ritiro di Pinzolo e Davide era il più giovane tra i convocati, ma il giorno della partenza il messaggio è stato chiaro: “. ‘Ino’ solo per un fatto d’altezza (1,84 cm il centrocampista, 1,95 cm l’altro), perché sono nati a 261 giorni di distanza.- Tutti e due classe ‘99, romani de Roma e cresciuti prima nel settore giovanile della Lazio e poi in giallorosso. Sempre insieme, chiaro. I due sono inseparabili per davvero:: “Abbiamo lo stesso tipo di carattere, siamo molto simili e pensiamo le stesse cose”. Due corpi e una testa. Vincente. Punto di riferimento uno dell’altro, a Roma come a Sassuolo, piazza ideale per crescere senza pressioni. Dionisi se li coccola, dopo averli convinti a restare a inizio stagione. In estate c’è stato un momento in cui sembrava potessero andare via entrambi, ma la fiducia e le promesse dell’allenatore sono state decisive.- Oggi l’Inter li studia da vicino e vorrebbe portarli in nerazzurro con un pacchetto completo. Già, perché ormai si muovono solo in coppia. Uno dietro, l’altro avanti: Frattesi più permaloso, Scamacca si arrabbia quando gli entrano male.. Un piccolo McEnroe di Vigne Nuove, quartiere di Roma dove i due si sono conosciuti. Avevano 5/6 anni e nella testa il sogno di diventare calciatori. Oggi ce l’hanno fatta, andando avanti mano nella mano. Con un piatto di pasta al pesto sempre pronto a tavola.