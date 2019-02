La Gazzetta dello Sport parla della vittoria dell'Inter contro la Sampdoria e racconta della soddisfazione di Luciano Spalletti, che in conferenza stampa ha spiegato come stia nascendo qualcosa di nuovo.



“Questa era importante. Lo intuisci già all’ingresso delle squadre in campo, con quella corsa nel tunnel degli spogliatoi, che non sfugge alle telecamere. Spalletti corre perché è in ritardo, certo. Ma anche perché in quel momento la tensione si può scaricare anche così. Questa bisogna vincerla. E per assicurarsene il tecnico interista dopo il gol del vantaggio rompe gli indugi e gli schemi, entrando in campo per urlare indicazioni per tenerlo, quel 2-1. Questa può essere l’inizio di un’altra Inter, e Luciano lo dice in conferenza stampa, appena prima di andar via: «Mi sembra che stasera sia nato qualcosa di nuovo»”.