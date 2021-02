. Tutti contenti o quasi in M5S. Rousseau ha detto sì in percentuale perfetta: quasi 60 per cento alle ragioni del realismo e della responsabilità e assennatezza e 40 per cento e spicci alle ragioni del non ci sto e resto puro. M5S può guardarsi allo specchio Rousseau e dire a se stesso: ma guarda quanto sono saggio e pure ribelle. Tutto bene dunque quel che finisce bene? Non proprio, almeno due cose stonano, anzi una stona e stride, l'altra è il suono di una giara vuota. Grillo è soprattutto un comico, non dimentica di esserlo e questo spesso gli regala brillantezza. Non sempre, non ieri: il mostrare il disegnino-fumetto-montaggio in cui Draghi è sul cornicione del Quirinale ha l'effetto comico di una barzelletta sull'ossigeno in terapia intensiva. Che il paese potesse e dovesse restare appeso a Rousseau è una recita M5S che non fa neanche sorridere. Nessuna fonte o timbro di sovranità in piattaforma Rousseau, il Rousseau piattaforma dove parla e vota il popolo grillino è un costume di scena. Ed è triste dover far finta di prendere sul serio pieghe e svolazzi di un costume di scena.Alla sue prime uscite, lo ricorda Marco Imarisio sul Corriere della Sera, Rousseau incorre in un incidente che verteva per così dire sulla qualità della voce del popolo che lì si esprimeva: era il 5 luglio del 2016 e Rousseau piattaforma fu incaricata di raccogliere e finalmente portare via M5S in Parlamento le proposte di legge dei cittadini.Infortuni sulla qualità della volontà popolare via Rousseau, ma la quantità? Mai più di circa 120 mila iscritti, di questi mai tutti a votare. Centomila, centoventimila iscritti su circa 11 milioni di elettori M5S e di questi 120 mila vanno a votare sulla piattaforma dal 2018 a ieri prima 44.796, poi 56.127, poi 79.634. quindi 48.975, ancora 29.133 e ieri 74.537. Se impietosa nella storia di piattaforma Rousseau è stata talvolta la qualità delle voce di popolo raccolta, la quantità è sempre stata meno che minima.E che votare su piattaforma su Rousseau sia un modo più moderno, diretto, democratico di sondare la volontà popolare rispetto a un seggio elettorale è cosa che con troppa facilità si è lasciato si dicesse.Ma se in un seggio elettorale vi facessero reclutamento, profilatura e raccolta fondi vi sembrerebbe un maggior respiro della democrazia? Comunque M5S ha fatto la sua recita, ad M5S serviva, M5S era libero di farla. Non c'è però bisogno di far finta di credere fosse una cosa seria.Ruba una bici, il proprietario ti aiuta via app. E li rivendi senza rischio.La cronaca talvolta sorprende davvero e non solo nei titoli gonfiati. Quante biciclette rubate in Italia l'anno scorso? Mezzo milione. L'anno prima 320 mila.. Accade infatti spesso, ed è il caso di dire volentieri, che l'uomo/la donna in bike ami dare conto sui social dei suoi percorsi e performance, compresi punto di partenza e arrivo. Quindi il ladro ha la mappa precisa e aggiornata di dove e quando andarsi a prendere la bicicletta altrui, dai social viene gentilmente informato di indirizzo e abitudini. Quindi la bici altrui se la va a prendere a colpo sicuro e senza rischio, come senza rischio la rivende a gran velocità e richiesta.