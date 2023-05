Sul calendario di tutti i tifosi nerazzurri c'è una data cerchiata in rosso: 10 giugno. E magari vicino hanno scritto anche l'ora: 21.00. Manchester City-Inter, finale di Champions.: "E' dura scegliere - risponde sincera - quando si ha qualcuno della famiglia che gioca sia da una parte che dall'altra è impossibile essere obiettivi".- Erling e Mkhi sono due degli assistiti dell'agenzia della procuratrice brasiliana; ex braccio destro di Mino Raiola che dopo la scomparsa dell'agente ha preso in mano la società. E ha voltato pagina, una svolta decisa:, legato al simbolo dell'ape che la Pimenta ha messo anche sul suo profilo Instagram.- A tenere in ansia l'Inter per la finale di Champions sono le condizioni di Mkhitaryan, che durante il derby di ritorno con il Milan ha subito una distrazione muscolare al retto anteriore. La Pimenta però è ottimista: "L'ho sentito in questi giorni,e sarà in campo".- E anche per il rinnovo del contratto c'è fiducia: ". Inoltre io penso che in qualsiasi ambiente di lavoro le prestazioni siano la conseguenza di come ci si trova in un posto. Il fatto che Henrikh in questo momento stia facendo molto bene è un segnale del fatto che all'Inter si trova alla grande". Finale di Champions e possibile rinnovo in arrivo: Mkhitaryan scalda i motori, l'Inter lo aspetta. E la Pimenta si prepara per il 'derby' dell'armeno con Haaland.