Dopo il polverone sollevato dalle immagini diffuse in rete nelle scorse ore, sembra essere rientrato il caso che ha visto protagonista, suo malgrado, il centrocampista del Milan. Il fermo a cui era stato sottoposto nella notte dello scorso 3 luglio per uno scambio di persone ha creato una grande eco mediatica nei confronti della Polizia che, dopo aver fornito la propria versione dei fatti, è tornata a parlare in giornata per bocca di- Ai microfoni di New Sound Level, Lacquaniti ha elogiato il comportamento tenuto nell'occasione da Bakayoko: "Le procedure d’intervento che gli operatori hanno applicato sono quelle standardizzate, quando s'interviene su soggetti sospetti ritenuti armati.Lacquaniti ha aggiunto: "Ne approfitto per fargli i complimenti: non ha detto ai poliziotti frasi come ‘Voi non sapete chi sono io, vi faccio passare i guai’...Se non ci fosse stato il video nessuno avrebbe detto nulla perché non c’era nulla da dire e il giocatore del Milan è il primo a saperlo. Merito a lui che si è comportato da cittadino modello, mostrando collaborazione, comprendendo la situazione ed evitando qualsiasi forma di polemica".