Potrebbe durare soltanto pochi giorni lo stato di disoccupazione di Andriy Shevchenko.



L'allenatore ucraino, esonerato l'altroieri dal Genoa, appare infatti il candidato numero uno alla panchina della nazionale polacca recentemente lasciata libera da Paulo Sousa.



La federazione del paese slavo già da qualche tempo ha individuato nell'ex centravanti del Milan il profilo ideale a cui affidare la propria rappresentativa maggiore. Un ruolo che lo stesso Sheva ha del resto ricoperto con buoni risultati per cinque anni nel suo paese e per il quale era in corsa anche Fabio Cannavaro. Quest'ultimo però ha già declinato l'offerta, lasciando di fatto campo libero all'avversario di un tempo.



L'eventuale accordo di Shevchenko con la Polonia risulterebbe una notizia estremamente positiva anche per il Genoa che si vedrebbe sgravato del pesante ingaggio del tecnico. Attualmente l'ucraino ha in essere con il Grifone un contratto da 2,5 milioni di euro netti all'anno fino al giugno 2024. Cifra a cui si devono inoltre aggiungere anche gli emolumenti spettanti ai vari componenti dello staff di Sheva.