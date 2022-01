Una notizia clamorosa rimbalza dalla Polonia.



La PZPN, la federcalcio del paese slavo, starebbe pensando all'attuale allenatore del Genoa, Andriy Shevchenko, come possibile prossimo commissario tecnico della nazionale biancorossa.



Dopo l'addio di Paulo Sousa, che non è riuscito a qualificarsi al mondiale in Qatar raggiungendo però i playoff di marzo, la panchina delle aquile bianche è attualmente priva di titolare. I profili sondati sono molti e tra questi, come detto, figura anche quello dell'ex ct dell'Ucraina. Difficile tuttavia che Sheva decida di lasciare il Genoa a campionato in corso e proprio ora che la dirigenza sta cominciando ad assecondarlo sul mercato.