Dopo la decisione della Fifa di non escludere i calciatori russi, bensì di escludere la loro federcalcio dalle competizioni internazionali, e quindi concedendo alla Nazionale di scendere in campo per gli eventuali playoff di qualificazione al Mondiale come "Rappresentativa Russa", la Federcalcio della Polonia (avversario della Russia negli spareggi), ha ribadito che non ha alcuna intenzione di scendere in campo contro una squadra russa a prescindere da nome e luogo. Per i polacchi la guerra scatenata da Putin e l'invasione dell'Ucraina son un fatto troppo grave e da condannare duramente.La Federcalcio polacca dichiara che, a seguito della brutale aggressione della Federazione Russa contro l'Ucraina e della guerra in corso lì,composta da giocatori russi e dal luogo in cui si giochi la partita.Di fronte all'invasione russa dell'Ucraina, condannata in quasi tutto il mondo, questa è l'unica decisione che possiamo prendere., sarebbe una negazione della solidarietà con la nazione ucraina. Come associazione calcistica, ci rifiutiamo di partecipare agli spareggi con la squadra russa.Allo stesso tempo, chiediamo alle autorità della FIFA di reagire immediatamente alle violenze brutali che osserviamo quotidianamente sul territorio dell'Ucraina indipendente., escludendo la Federcalcio russa dalla qualificazione per la Coppa del Mondo del Qatar nel 2022.