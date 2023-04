Una notte speciale ma che non deve illudere di aver chiuso la pratica.con ilma la qualificazione alle semifinali diè decisamente più aperta di quanto può dire il risultato di 1-0. Ismaël Bennacer è stato il quarto giocatore africano a trovare il gol con la maglia del Milan in Champions League, dopo George Weah, Kevin-Prince Boateng e Sulley Muntari, Mike Maignan ha salvato il risultato con due super parate su Elmas e Di Lorenzo.“Devo fare mea culpa su Brahim Diaz, non era da Milan ma è maturato molto". Il pensiero di Capello a Sky è anche quello di molti tifosi rossoneri. Il numero 10 rossonero è diventato un giocatore a cinque stelle. Decisivo con il Tottenham agli ottavi e anche ieri sera contro il Napoli perché da una sua magia (dribbling secco a eludere la marcatura di tre avversari) è nata l’azione che ha portato al gol di Bennacer.e un giocatore considerato fondamentale da Pioli. La missione non si presenta facile perché da Madrid arrivano indiscrezioni sulla ferma volontà dei Blancos di riportare a casa un Brahim ormai pronto per giocare a certi livelli.Sorprende la crescita vertiginosa di Brahim ma anche l’amico Hernandez non è certo da meno. Il nazionale francese è diventato un terzino a cinque stelle, il migliore al mondo per qualità e continuità. Mese dopo mese è migliorato anche nella fase difensiva che sembrava essere il punto debole di un repertorio molto vasto.. Con la potenza di Theo e la classe di Brahim il Milan sogna di arrivare fino alla finale di Istanbul in questa Champions League.