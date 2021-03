Due stagioni possono bastare, Aaron Ramsey è pronto a lasciare la Juve senza troppi rimpianti. In Premier si sono mosse concretamente Crystal Palace e West Ham, soprattutto in caso di Europa la preferenza di Ramsey andrà verso quest'ultimo club. Resta lo scoglio dell'ingaggio, 7 milioni netti sono tanti anche in Premier: risolto quello, poi sarà più semplice trovare un accordo con la Juve che non alzerà barricate.