La Premier League è in trattativa con i club per un nuovo torneo pre-stagionale che si terrà negli Stati Uniti. Il progetto prevede che sei club della massima serie inglese prenderanno parte alla competizione che si svolgerà in diverse città degli Stati Uniti al fine di promuovere la Premier League in quello che ad oggi è il suo mercato d’oltremare più prezioso. Secondo The Athletic una delle proposte sul tavolo per il torneo USA sarebbe quella di coinvolgere i club a rotazione, con entrate provenienti dai diritti TV e dalla vendita dei biglietti condivisi per tutte le venti squadre del campionato inglese.