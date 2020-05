Manca soltanto l'ufficialità, ma anche la Premier League è pronta a seguire l'esempio della Bundesliga - e con ogni probabilità di Liga e Serie A - riaprendo i battenti del suo campionato dopo l'interruzione forzata a causa dell'emergenza coronavirus. Secondo quanto riportano le principali testate inglesi, tra cui la BBC, è stata fissata per mercoledì 17 giugno la ripresa del campionato, con i recuperi della 28esima giornata tra Aston Villa e Sheffield United e quello tra Manchester City e Arsenal.



A partire dal week-end successivo, in campo anche tutte le altre squadre per il 29° turno, col Liverpool di Jurgen Klopp determinato a concludere con l'ausilio dell'aritmetica quella rincorsa al titolo che manca dal lontano 1990. L'idea è di concludere la Premier entro i primi del mese di agosto.