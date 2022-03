La Premier League ha deciso di dare il via libera alla regola delle cinque sostituzioni e di restare al passo con l’evoluzione del regolamento. I club inglesi sono pronti introdurre i cinque cambi per ogni squadra dalla prossima stagione, seguendo il modello presente ormai in quasi tutti i campionati. Dopo diversi tentativi andati a vuoto, in seguito al rifiuto di alcune società, ora la situazione si finalmente sbloccata. Lo riporta il The Times.