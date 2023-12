Probabilmente neanche lui si aspettava di avere un inizio e un impatto così positivo nella Juventus. E invece Andrea Cambiaso in poche settimane, la scorsa estate, aveva convinto Massimiliano Allegri delle sue qualità. Tanto che in quei giorni l'allenatore bianconero aveva deciso subito e comunicato alla sua dirigenza la scelta sul classe 2000: niente cessione, Cambiaso rimane. Una scelta che Allegri sta confermando anche a stagione in corso, puntando con continuità sull'esterno ex Bologna e Genoa e schierandolo spesso da titolare.



PIANO FUTURO - Una fiducia che Cambiaso sta ripagando con prestazioni di livello e qualità, sia sulla fascia sinistra - soprattutto a inizio stagione - che sulla destra. Un gol e due assist messi a segno fin qui e una crescita che sta impressionando tutti, in Italia e non solo. In passato Inter e Milan avevano provato ad acquistarlo, negli ultimi mesi i club di Premier League, Tottenham in prima fila, hanno seguito le sue prestazioni. La volontà della Juve è però chiara: Cambiaso parte solo per offerte superiori ai 20/25 milioni di euro. Allegri ha trovato un titolare, ora non vuole lasciarlo andare via.