Fondamentale in difesa e prezioso in attacco, con il gol segnato al Cagliari decisivo per la vittoria della sua Juventus. Daniele Rugani si è fatto trovare pronto nel momento in cui Massimiliano Allegri aveva bisogno di lui, con gli infortuni di Danilo e Alex Sandro che hanno ridotto al minimo la retroguardia bianconera. Prestazioni che hanno convinto ancora di più la dirigenza a puntare sul classe '94 anche per il futuro, oltre quel contratto che è in scadenza il prossimo 30 giugno. Il dialogo per il rinnovo è aperto da tempo, entro il prossimo mese, dalle parti della Continassa, puntano anche a chiuderlo...