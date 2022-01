La prima convocazione in prima squadra non si scorda mai. Ma può essere vissuta anche con la tranquillità e la semplicità di Lapo Francesco Nava, portiere classe 2004 del Milan che ieri sera ha vissuto l'emozione della chiamata coi grandi per la partita di campionato contro la Roma. Le indisponibilità dei vari Plizzari, Tatarusanu e Jungdal gli hanno spianato la strada verso una convocazione certamente inaspettata ma figlia anche del lavoro che il talento della formazione Under 18 ha svolto nelle ultime settimane sotto lo sguardo attento di Dida, oggi preparatore dei portieri nello staff di Stefano Pioli.



Una giornata da ricordare per Nava jr, che avrà probabilmente ascoltato i consigli di papà Stefano, difensore che ha indossato la maglia rossonera nei primi anni '90 durante la gestione Capello, anche nel gestire un'emozione così forte. Vissuta con la normalità di un ragazzo più maturo di quanto non direbbero i suoi 17 anni: il ritorno a casa in tram, come uno dei tanti, come uno di noi. Un'immagine che riporta alla mente un'epoca ormai lontanissima, quando poteva tranquillamente capitare di incrociare calciatori ben più famosi e affermati in mezzo alla gente comune. Come dimenticare la celeberrima foto di Gianni Rivera, intervistato dall'indimenticato Beppe Viola?