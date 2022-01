Oltre i continui infortuni che hanno caratterizzato le ultime due stagioni e l'infido nemico chiamato Covid che ci accompagna inesorabilmente dal gennaio 2020 ad oggi.Un gruppo che ha fatto della compattezza, del concetto più pieno dell'essere squadra - dentro e fuori dal campo - il suo credo che, sportivamente parlando, incarna in pieno la resilienza., che ha finito per sconvolgere la normalissima quotidianità dei ritiri - privando all'improvviso un allenatore di molte sue pedine e che ha rivoluzionato i calendari imponendo ai giocatori ritmi più serrati -che hanno evidenziato la straordinaria capacità di superare ogni tipo di ostacolo. Più questo è alto e più lo sforzo dei ragazzi di Pioli si moltiplica per dimostrare a se stessi e agli altri che il Milan c'è. Sempre e comunque. Il 3-1 di ieri alla Roma è solamente l'ultima dimostrazione.- Da giugno 2020, ossia da quando l'Italia ha riaperto i battenti dopo tre durissimi mesi di lockdown e la Serie A è ripartita,: tanto in campionato quanto nelle coppe europee, con una Champions League riconquistata dopo 7 anni di assenza. La nostra rassegna comincia col pirotecnico(con Krunic inventato da mediano) e con Leao costretto a fare il vice-Ibra, i rossoneri non riescono a gestire due gol di vantaggio e, quando il pareggio appare scritto,. Un primato che i rossoneri difendono, nonostante le molte avversità, fino a metà febbraio, quando l'Inter di Conte effettua il sorpasso che risulterà poi decisivo.- La squadra di Pioli appare in evidente flessione, eppureal cospetto di avversari estremamente pericolosi:Non ci sono a disposizione Theo Hernandez, Bennacer, Calhanoglu, Rebic e Ibra, ma le seconde linee si dimostrano ancora una volta all'altezza delle situazioni.nel finale e a premiare una prova di grande qualità al netto dei tanti assenti.- Si arriva infine allae che ha probabilmente presentato un prezzo ancora più caro in termini di infortuni. Nonostante ciò, al Wanda Metropolitano,Sono le istantanee di un'altra serata da ricordare, nella quale persino il ko di Giroud e le precarie condizioni di Leao e Ibrahimovic passano sotto silenzio. Perché il Milan, questo Milan, sa essere davvero più forte di tutto.