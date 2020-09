Sono prove di Juve. O di qualcosa che possa assomigliarle. Senza i tanti giocatori impegnati con le rispettive nazionali, senza qualche infortunato di troppo, alla fine per Andreala prova con l'Under 23 è servita per chiudere la settimana cercando risposte più dai singoli giocatori che non in ottica di meccanismigià in palla e determinato a dimostrarsi all'altezza, carico a mille anche per come si è conclusa l'avventura al Barcellona: mentre procedono le lezioni di italiano (che hanno anche scatenato l'ironia dei tifosi sui social), sono quelle di Juve che vanno a gonfie vele. Alla fine dei sessanta minuti di gioco, due temi da trenta,che come tanti compagni in attesa della chiamata giusta dal mercato si gioca le sue carte agli ordini di Pirlo.Pochi i centrali di ruolo, c'era il solo Daniele Rugani tra Danilo e Mattia De Sciglio con Juan Cuadrado padrone della fascia destra. A centrocampo Rodrigo Bentancur e Weston McKennie ai lati di Arthur, vertice basso più che regista. EMentree in attesa di trovare un'intesa con la società per la risoluzione del contratto.