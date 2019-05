Rischia di avere conseguenze disciplinari per Claudio Ranieri la sua allusione a Lazio-Inter della stagione 2009/2010 nel corso della conferenza stampa in vista della partita col Genoa. La Procura Federale presieduta da Giuseppe Pecoraro, secondo quanto riferisce l'Ansa, ha acquisito il video integrale per valutare gli eventuali estremi per procedere nei confronti del tecnico giallorosso che, incalzato dai giornalisti, avrebbe insinuato che la Lazio si fosse "scansata" contro l'Inter nel 2010 favorendola nella corsa scudetto che vedeva coinvolta anche la Roma. "Così è stato, così fu", la frase incriminata pronunciata da Ranieri e che ha avviato l'indagine.



Secondo una fonte, indicata come attendibile dall'agenzia di stampa, "è probabile che una decisione sulla formalizzazione di un procedimento nei confronti del tecnico romanista verrà presa dopo una valutazione completa e quindi dopo le gare di questo turno di campionato". Il caso ha già sollevato un polverone nella Capitale, visto che, prima dell'intervento della Procura, ci aveva pensato il portavoce della Lazio Arturo Diaconale ad attaccare direttamente Allegri: "Io credo che su questa conferenza stampa e sulle dichiarazioni di Ranieri debba intervenire la Lega. Le affermazioni sono gravi e pesanti e nascono dalla confusione tra tifoso e tesserato: il tifoso può fare e pensare quello che crede, un tesserato invece è una persona che ha un ruolo di responsabilità. Le dichiarazioni di un tesserato, soprattutto quando così gravi, devono essere almeno suffragate da delle prove. Altrimenti diventano offensive nei confronti di una società, come la Lazio, che queste cose non le merita. Alcuni tifosi biancocelesti ultimamente hanno detto che la Roma ha avuto vita facile nelle ultime due di campionato, ma nessuno della società Lazio si sognerebbe di dire una cosa del genere".