Trovare una soluzione, il prima possibile. L'Inter è ufficialmente in vendita, le prossime settimane saranno decisive per chiarire un futuro al momento nebuloso. Partiamo da una certezza, Suning ha deciso di ridimensionare il progetto e sta valutando la possibilità di uscire di scena, per questo motivo è al lavoro per trovare acquirenti. Che possano entrare come partner o diventare i nuovi proprietari dell'Inter.



SCENARI - Come scrive oggi il Corriere della Sera in settimana potrebbero pure esserci sviluppi sull'asse con Bc Partners, con un innalzamento della prima offerta di 750 milioni. La proprietà nerazzurra ha ribadito che onorerà gli impegni per tutto il 2021 e l’intenzione è solo cercare quella di cercare un socio di minoranza. Bc Partners non è l'unico fondo interessato: l'americano Ares resta in corsa per entrare nel club. ​Come scrive Calcio e Finanza Ares è nato nel 1997 e dopo essere diventata una società indipendente nel 2002, l’azienda ha raccolto i suoi primi fondi di private equity e private debt rispettivamente nel 2003 e nel 2004. Alla fine di marzo 2020 la società poteva vantare asset in gestione per 149 miliardi di dollari. Circa il 76% degli asset (112,5 miliardi di dollari) fa parte del settore del credito, il 12% (22 miliardi) del private equity e il 9% (14,1 miliardi) fa parte del settore immobiliare.