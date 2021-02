Tutti pazzi per Romelu Lukaku. La finestra estiva di calciomercato potrebbe regalare una grande sorpresa, la partenza dell'attaccante belga. Di questi tempi il condizionale è d'obbligo, ma rispetto a qualche settimana fa la posizione dell'ex Manchester United è cambiata.il cui futuro è un rebus. Il club è ufficialmente in vendita, l'obiettivo è quello di cederlo in parte o in toto, al momento non ci sono certezze su chi arriverà. Big Rom è il giocatore più pagato dalla rosa, con 7,5 milioni di euro netti a stagione, e uno di quelli che ha più mercato. Per questo, di fronte a una ricca offerta, potrebbe essere costretto a fare la valigia.Un'ipotesi credibile, alla quale il diretto interessato per il momento non pensa. All'Inter, alla quale è legato da un contratto in scadenza nel 2024, sta molto bene, con l'Inter vuole vincere trofei,Con l'ex Juve alla porta aumenterebbero le chance di un addio. Di certo il mondo Inter si aspetta chiarezza e una presa di posizione forte su uno dei big della rosa: sostituire un giocatore da 58 gol in 78 partite (con mezza stagione ancora da giocare) non è un gioco da ragazzi.- Di certo le proposte, a Lukaku, non mancano.che cerca l'erede di Haaland,con Pochettino che cerca un nuovo numero 9 (il Tottenham non vuole sentir parlare di cessione di Kane). Entrambi i club guardano con attenzione a quello che succede a Milano. E aspettano il momento giusto per farsi avanti.