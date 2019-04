Raheem Sterling torna in prima fila contro il razzismo. L'attaccante inglese ha firmato un articolo sul Times contro "un problema grave, profondo e ancora lontano dall'essere risolto" avanzando alcune proposte:



UN MANIFESTO CONTRO IL RAZZISMO "Sembra da pazzi - ha scritto - che nel 2019 ci sia ancora bisogno di scrivere un editoriale su un giornale per chiedere dei cambiamenti radicali per uno sport che amo. Bisognerebbe avere sempre più persone BAME (nere, asiatiche e minoranze etniche) in posizioni di leadership in club e organi di governo: questo assicurerebbe pene più coerenti e adeguate per comportamenti razzisti e discriminatori. [...] Io darei 9 punti di penalizzazione a chi fa cori razzisti: sembra pesante, ma quale tifoso rischierebbe di far retrocedere la propria squadra o di rovinarle la lotta per il titolo"?.