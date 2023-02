Piuttosto critica questa mattina la Gazzetta dello Sport nei confronti della Fiorentina a seguito della sconfitta sul campo della Juventus: "Proprio la Fiorentina è la cartina di tornasole dell’allegrismo. Bellina e carina, la squadra di Italiano non fa punti perché non monetizza le buone intenzioni. Manca l’istinto animalesco del gol, è tutto un correre e incrociarsi e al dunque non si conclude. Se contano i risultati, ha ragione Allegri. Senza i 15 punti in meno, oggi la Juve, in attesa di Samp-Inter di stasera, avrebbe passato la notte e il giorno da seconda assoluta a 44 punti. I tifosi della Fiorentina possono consolarsi con il giochismo di Italiano e con il progetto del grande Viola Park"