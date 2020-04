Quasi due mesi, una quarantena lunghissima dalla quale tutta l'Italia spera di uscire al più presto. Mancano gli affetti, manca serenità, e manca anche il calcio. C'è chi, però, può dire di non aver abbandonato il prato verde nemmeno durante l'emergenza coronavirus. Accade in Spagna, dove Andrés e il figlio Andy vivono in uno stadio.



La loro casa è infatti all'interno di La Rosaleda, stadio da 30.000 posti a Malaga. Andrés, 85 anni, racconta a El Pais: "Sono abituato alle partite, manca 'il rumore', ci sentiamo soli. Vederlo così vuoto mi rende triste". Il figlio, invece, spiega: "A volte dopo mangiato cammino per il campo. E se ho voglia vado in palestra per fare un po' di esercizio, in quella della prima squadra".