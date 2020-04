Coda sì, spesa no. È la curiosa storia di un anziano di 73 anni, residente a Torino. Tutto accade a pochi metri dalla Stazione di Porta Susa. Al Crai di via Cernoia, infatti, l'uomo si è messo in fila per fare la spesa, salvo poi non entrare nel supermercato: "La ringrazio" ha risposto alla cassiera che lo chiamava. "Oggi non devo fare la spesa, ne approfitto per stare all'aria aperta. Faccio la fila, così non mi fanno la multa".



LE SUE PAROLE - Al Corriere della Sera, l'uomo racconta: "Dico la verità, non ce la faccio più a stare in casa e allora ogni tanto vengo sotto il portico, a fare due passi. Vivo solo, non ho il cane da portare fuori, la spazzatura è nel cortile interno, e l’unica via di fuga sono l’edicola e la spesa. L’altra mattina ero qui davanti, e sono passati due carabinieri a fare controlli, chiedendo i documenti a un ragazzo. E così mi sono messo in fila al supermercato, come se dovessi fare la spesa. E lo stesso ho fatto le altre mattine. Non ho terrazzo o balconi, solo finestre, la casa non è proprio grande e ogni tanto ho bisogno di stare all’aria aperta".