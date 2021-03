le parole di Sin conferenza stampa, alla vigilia del fondamentale match di San Siro contro l'Udinese, assumono grande importanza proprio perchéQuesta volta ha voluto però farecontro i giallorossi.dopo qualche occasione fallita di troppo, ma anche: atteggiamenti decisivi, che testimonianoGli atteggiamenti che Pioli elogia per dare, partendo dal particolare per arrivare all'universale: le due azioni sono infattia circa 300 chilometri di distanza.- Dal palco della conferenza pre-Sanremo, lo svedese non ha fatto prigionieriUna promessa di battaglia, seppur ormai media e addetti ai lavori diano l'Inter come assoluta favorita per la conquista del titolo. Ma ii simboli della voglia di pugna e le parole del proprio condottiero non lasciano spazio a interpretazioni. La Milano rossonera ci crede ancora.@AleDigio89