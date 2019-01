La Rai trasmetterà in chiaro alcune partite di Champions League anche nella prossima stagione. Su proposta dell'amministratore delegato Fabrizio Salini, oggi il Consiglio d'amministrazione ha deciso di esercitare l'opzione, in scadenza il prossimo 31 gennaio, per l'acquisto del pacchetto collegato ai diritti tv per la Champions League nella stagione 2019/2020.