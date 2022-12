Lariparte dopo una lunga sosta e in casascoppia subito la polemica. In queste ore sta facendo molto discutere la scelta dell'azienda televisivaper lasciare spazio, su Rai 2, a Bar Stella, contenitore di seconda serata condotto da Stefano De Martino. Tutto ciò in occasione della 16esima giornata di Serie A del prossimo 4 gennaio: per vedere gol ed highlights,e non più sul secondo canale di Stato.- La scelta effettuata in Viale Mazzini non avrà di fatto certo contento il conduttore di 90° Minuto, impegnato anche in Qatar nelle scorse settimane per i Mondiali. Priorità alla seconda stagione del varietà Bar Stella, che occupa tre seconde serate di Rai 2 da ormai un mese con discreti risultati di ascolto (media di circa il 5%).