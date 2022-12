Gentile Procuratore,Messi è il più forte di tutti, mio figlio è basso come lo era forse Leo a 14 anni ed è stato scartato da un noto club di serie A. Non voglio essere frainteso: mio figlio non è neppure un lontano parente del grande campione, ma è mancino, ha un bel tocco ed è molto rapido, un po' lo ricorda dai. Nonostante le qualità descritte è stato recentemente scartato in occasione di un provino a causa della sua altezza. E' basso, lo so. Ma non penso che un ragazzino del 2008 possa essere bocciato per l'altezza. Cosa dobbiamo fare? Matteo '78per i pochi centimetri proprio perché stiamo parlando di un ragazzino di soli 14 anni che ha margini di crescita importanti davanti a sé. Lettere-mail come la sua ne arrivano tante in redazione e a tutti coloro che ci interpellano ricordiamo che. Lo stesso Messi non fu preso al Como, per poi finire al Barcellona e diventare probabilmente il più grande calciatore di tutti i tempi., ma ciò non significa che un ragazzino debba abbandonare il sogno di diventare un bravo calciatore.Suo figlio potrebbe rientrare nella categoria dei calciatori c.d. tardivi, che vanno cioè aspettati nel loro sviluppo morfologico! E alloraPerché non aspettare di essere pronto per le giovanili di serie A? I giovani calciatori è meglio che diventino forti nella loro categoria piuttosto che annaspare in una categoria di livello più alto! E se diventeranno calciatori di prospettiva forse non avranno un giorno neppure il problema di dover essere valutati e scelti attraverso i tanto agognati (dai genitori) provini che sempre di più lasciano il tempo che trovano.Ma ora passo la palla agli utenti diquali caratteristiche dovrebbero possedere le nuove leve del calcio giovanile italiano?