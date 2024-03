La richiesta di Sarabia: 'Anche i calciatori dovrebbero avere il congedo di paternità'

Ovunque i calciatori vengono visti con una sorta di patina da: sonoDifficilmente viene da pensare che abbiano, soprattutto ad alti livelli, ancora delle, che possano lamentare diche gli vengono negati, di avere insommache sono molto più concreti e vicini ai nostri di quanto spesso pensiamo. Di questo ha parlato Pablo, fantasista dele della, dove è tornato dopo un anno e mezzo e che, a El Mundo, ha aperto questo vaso di Pandora.

"I primi mesi in Inghilterra sono andati davvero bene. Ho iniziato a giocare e a fare bene. Ma sentivo che. Per trasferirmi al Wolverhampton ho viaggiato con mia moglie incinta di otto mesi. Lei è stata coraggiosa, sapevamo che sarebbero arrivati ​​dei gemelli, ma mi ha detto di andare dove potevo essere felice, e a Parigi non ero più felice. Un mese e mezzo dopo sono arrivati ​​i bambini ed è cambiato tutto.e ho dovuto cambiare molte cose: dovevoin modo che, se i bambini si fossero svegliati, questo non avrebbe compromesso il mio. Ho apportato modifiche ancheperchéMi sono adattato così tanto ai bambini che ho perso le abitudini che fanno parte del mio lavoro e ho dovuto essere più severo in questo.Di solito mangiavo al centro sportivo dopo l'allenamento, intorno alle 13:30. Ma quando sono nati i bambini, volevo sempre vederli e, naturalmente, aiutare mia moglie, quindi andavo a casa, davamo loro da mangiare e. Ho dovuto cambiare questa cosa. Non potevo cenare dopo aver messo a dormire i bambini, dovevo farlo prima, perché", ha detto Sarabia, portando alla luce dei disagi che raramente vengono raccontati ma che, di certo, in tanti calciatori hanno dovuto affrontare.