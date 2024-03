Italia in campo negli USA: visita di Sinner

L'Italia è volata negli Stati Uniti. La Nazionale di Spalletti si è allenata al Chase Stadium di Fort Lauderdale (la casa dell'Inter Miami di Beckham e Messi), dove domani sera giocherà l'amichevole con il Venezuela (calcio d'inizio alle ore 22 italiane in diretta tv su Rai Uno).



SINNER - Gli Azzurri hanno ricevuto la visita del tennista italiano Jannik Sinner, reduce dalla sconfitta contro lo spagnolo Carlos Alcaraz in semifinale al torneo ATP di Indian Wells.

Domenica l'Italia giocherà un'altra amichevole, stavolta alla Red Bull Arena di Harrison in New Jersey con l'Ecuador: calcio d'inizio alle ore 21 italiane, sempre in diretta tv su Rai Uno.



I CONVOCATI

Portieri: Marco Carnesecchi (Atalanta), Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Guglielmo Vicario (Tottenham).

Difensori: Alessandro Bastoni (Inter), Raoul Bellanova (Torino), Alessandro Buongiorno (Torino), Andrea Cambiaso (Juventus), Matteo Darmian (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Federico Dimarco (Inter), Gianluca Mancini (Roma), Giorgio Scalvini (Atalanta), Destiny Udogie (Tottenham).

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Giacomo Bonaventura (Fiorentina), Michael Folorunsho (Verona) Davide Frattesi (Inter), Jorginho (Arsenal), Manuel Locatelli (Juventus), Lorenzo Pellegrini (Roma).

Attaccanti: Federico Chiesa (Juventus), Lorenzo Lucca (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna), Giacomo Raspadori (Napoli), Mateo Retegui (Genoa), Mattia Zaccagni (Lazio), Nicolò Zaniolo (Aston Villa).