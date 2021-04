Il Real Madrid tanta l'assalto a Erling Haaland, provando a fare cassa con alcune cessioni mirate. Secondo il Times, il club di Florentino Perez starebbe pensando di cedere a titolo definitivo Martin Odegaard, ora in prestito all'Arsenal, con i Gunners interessati a rilevare la titolarità del cartellino. C'è un problema però per i Blancos: Haaland avrebbe espresso la volontà di giocare proprio insieme a Odegaard, riferisce Star.