, tra Serie A e Nazionale. Si sa, il Faraone lo ha nel repertorio: palla sulla sinistra e destro di prima intenzione a girare sul palo lontano. Ne ha fatti tanti così al Milan, facendo impazzire il tifo rossonero e, oggi a 31 anni, non perde il vizio.- Il gol del Faraone, arrivato ieri nella vittoria per 3-1 sull'Udinese, certifica l'. Possiamo dire cheche, a partita in corso e nei minuti finali, è decisivo. Lo dicono i numeri, la rete di ieri è stata realizzata allo scadere e ha chiuso la partita. Contro ililè arrivatoed è valso i 3 punti alla squadra. Anche la, nella vittoria per 5-2 sulla Macedonia del Nord, è arrivata. Tutto questo dimostra che laè data dal fatto che lui riesca a mettere in crisi le difese avversarie a partita in corso, dando freschezza e nuove idee alla squadra., quindi, non può fare altro che ringraziare e godersi i gol del suo faraone.- Dopo un(non giocava una partita con l'Italia dal 31 marzo del 2021, quando gli azzurri erano allenati da Roberto Mancini). Il suonon è passato inosservato e, infatti,, contro la Macedonia del Nord. Gli sforzi del 31enne sono stati, quindi, ripagati dallache ha creduto in lui e gli ha regalato l'opportunità di rappresentare il nostro Paese, almeno, alle qualificazioni europee. D'ora in poi l'attaccante della Roma cercherà di ritagliarsi ancora più spazio nelle gerarchie di Mourinho, per provare a guadagnarsi la possibilità di disputare l'Europeo che si giocherà in Germania la prossima estate.- Al termine della partita con l'Udinese, El Shaarawy ha mostrato la sua gioia ai canali ufficiali del club parlando del suo momento di forma: ", perchéanche, così come ritrovare il gol che mi aiuta ad essere più fiducioso e convinto. Anche il gol contro l'Udinese è stato fondamentale per chiudere la partita,. Oggi era importante vincere per avvicinarci ai piani alti della classifica".