Torna l'appuntamento del lunedì con le dirette di Calciomercato.com sul nostro canale Twitch, oggi dalle 18.30 saremo in diretta per analizzare insieme i temi della 24esimaa giornata di Serie A, in attesa dei posticipi, ma anche la settimana di Coppe. Ci collegheremo con Napoli dove Giovanni Annunziata ci racconterà l'entusiasmo dei tifosi a +18 sulla seconda, Pasquale Guarro ci parlerà della crisi dell'Inter e con Daniele Longo analizzeremo la rinascita del Milan. Focus anche sul momento no dell'Atalanta, con Mariachiara Rossi, e sulla Lazio impegnata in serata contro la Samp, con Tommaso Fefè in diretta dallo Stadio Olimpico di Roma.



Ospite della puntata Massimo Donati, grande ex di Milan ma anche Atalanta, con il quale analizzeremo tutte le tematiche della settimana.