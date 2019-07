Le idee cambiano, le convinzioni anche. Douglas Costa alla fine della scorsa stagione sembrava scarico, perso tra vizi e guai, in campo e fuori. Ora tutto sembra cambiato. Il brasiliano è rientrato a Torino a inizio luglio, tagliandosi le vacanze, per iniziare subito allenamenti ogni giorno più duri. Il suo scopo è chiaro: far vedere a tutti, Maurizio Sarri compreso, quanto può essere ancora decisivo e centrale nel nuovo progetto della Juve.



IL VETO - Alla Continassa si è rivisto un giocatore nuovo, con l'argento vivo addosso. Il neo allenatore ne ha tessuto le lodi pubblicamente: "Bisogna ripartire dai giocatori talentuosi, Douglas Costa è un talento inespresso". Per questo, secondo quanto riporta Tuttosport, Sarri ha messo il veto alla sua paventata cessione. SI era parlato di Manchester United e non solo: Douglas rimarrà. Il 4-3-3, nuovo sistema dei bianconeri, è il modulo perfetto per esaltarne le caratteristiche, da domani tornerà ad allenarsi con il gruppo, di rientro dal Summer Tour in Asia. L'obiettivo è uno solo: riprendersi la Juve.