La rinascita di Skov Olsen: 20 gol col Bruges, l'ex Bologna ora è un uomo mercato

Francesco Guerrieri

Da quando è arrivato in Belgio, Andreas Skov Olsen è definitivamente esploso. Ve lo ricordate? Attaccante esterno classe '99, in due stagioni e mezza al Bologna non è mai riuscito a esprimere tutte le sue qualità che ora sta mettendo in vetrina con la maglia del Club Brugge. Il club belga l'ha preso nella sessione di mercato invernale 2022 dai rossoblù a titolo definitivo per 7 milioni di euro più una percentuale sulla futura rivendita.



I NUMERI DI SKOV OLSEN - Ora il valore di Skov Olsen è decisamente più alto rispetto a quei 7 milioni, oggi si aggira intorno ai 20 milioni con il prezzo che è lievitato grazie alle prestazioni dell'esterno offensivo danese con la maglia del Bruges. Con il gol segnato al Genk l'ex Bologna è salito a 20 reti stagionali: la metà in campionato, 2 in Conference League, 3 nei preliminari di Conference e altri 5 messi a segno nella Coppa di Belgio. A questi 20 gol bisogna aggiungere anche 8 assist, considerando tutte le competizioni.



SKOV OLSEN NEL BOLOGNA - Quello che rimane di Skov Olsen nell'esperienza al Bologna è soprattutto la rete decisiva per la vittoria in casa del Napoli a inizio dicembre 2019. In panchina c'era Tanjga che in quel periodo stava sostituendo Mihajlovic alle prese con la malattia, il danese segnò la rete del momentaneo pareggio rispondendo a Llorente, poi arriverà il gol di Sansone a dieci minuti dalla fine. In 71 partite col Bologna - la maggior parte entrando dalla panchina - Skov Olsen ha segnato tre gol facendo cinque assist.



SKOV OLSEN E IL MERCATO - Se Skov Olsen continuerà su questo livello in estate può diventare un uomo mercato: in passato era già stato cercato da Tottenham e Siviglia, oggi non è più quel giocatore timido del Bologna che faceva fatica a emergere, il danese è cresciuto e con le sue giocate sta trascinando il Bruges nei primi posti del campionato belga. Il suo ruolo naturale è esterno d'attacco a destra ma lì davanti può giocare ovunque: quest'anno ha fatto anche il centrocampista sulla fascia e la seconda punta. Skov Olsen può diventare l'obiettivo di mercato dei top club che cercano un giocatore in quel ruolo, per il Bologna - forse - è diventato un rimpianto.