Bologna, non solo Zirkzee: Raimondo incanta con la Ternana. E quel retroscena sul Cagliari…

Daniele Longo

Un’autentica sentenza, specie quando la Ternana è di scena in trasferta. Perché Antonio Raimondo sprigiona tutta la sua potenza e il suo senso del gol quando può attaccare gli spazi. Ne sa qualcosa il Palermo che si è dovuto arrendere in casa alla realizzazione numero 9 in campionato dell’attaccante classe 2004. Il Bologna, detentore del cartellino, gongola grazie a una scelta, l’ennesima, che si è rivelata vincente nel miglior periodo vissuto da dieci anni a questa parte. Sartori aveva visto bene, la Ternana era la piazza giusta per valorizzare uno dei profili più forti del proprio settore giovanile.



RETROSCENA CAGLIARI - Raimondo segna e il Bologna prende nota. A fine stagione l’attaccante nato a Ravenna tornerà alla base per giocarsi le sue chances. Antonio la serie A l’aveva già sfiorata a gennaio, quando il Cagliari tentò in tutti i modi di portarlo alla corte di Ranieri senza successo. Decisiva fu la volontà del ragazzo di non tradire la Ternana, impelagata in una agguerrita lotta salvezza, dopo che gli era stata accordata una fiducia incondizionata affidandogli le chiavi dell’attacco la scorsa estate. Non può essere un caso che fu il compianto Sinisa Mihajlovic, un maestro di calcio sempre abile a lanciare i giovani talenti, ad averlo fatto esordire in serie A con il Bologna nel 2022. Ora in testa ha solo l’obiettivo di portare in salvo la Ternana è di raggiungere presto la salvezza, poi sarà la volta del grande salto nella massima serie a. Al Bologna o in un altra delle tante squadre che lo stanno facendo seguire da vicino.