, andato in scena ieri sera. Il Manchester City di Pep Guardiola – non brillante com’è solito abituarci – ha trionfato per 1-0, grazie alla rete siglata da Riyad Mahrez, egregiamente servito da Jack Grealish, al 18° minuto della ripresa. Un successo che ha proiettato i Citizens a -5 dall’Arsenal capolista e che ha sprofondato, sempre più, i Blues nel baratro del centro della classifica – 10° posto con soli 25 punti -., reduce da soli 9 punti nelle ultime 10 giornate di campionato.- Sì perché se il momento in cui versa il Chelsea è di una difficoltà senza eguali nella storia recente, c’è chi sta tornando ad esprimere il suo calcio ad alti livelli.– acquistato in prestito la scorsa estate dalla Juventus –. Schierato da Potter come mediano davanti alla difesa – in un centrocampo a 2 insieme a Mateo Kovacic – il nazionale svizzero ha fornito una performance degna di nota.. L’elvetico non era stato convocato per le prime gare, prima di essere lasciato stabilmente in panchina per tutti i match disputati prima della pausa per i Mondiali. Soli 139’ disputati tra la partita contro la Dinamo Zagabria – 71’ in Champions – e la sfida contro il Manchester City di Carabao Cup – 68’ -.. Ha fatto bene anche nella sosta durante la partita a porte chiuse contro il Brentford. Ci dà fisicità anche a centrocampo, che secondo me sarà importante”. Eppure, in passato, c’era chi non è riuscito a sfruttarne a pieno le potenzialità.– Nel gennaio dello scorso anno, per soli 10.10 milioni, Denis Zakaria si era trasferito dal Borussia Monchengladbach alla Juventus, alla corte di Massimiliano Allegri.. Complice anche un infortunio agli adduttori – che l’ha tenuto fuori per quasi un mese – lo svizzero è stato protagonista di soli 13 match con la maglia della Vecchia Signora.. L’allenatore livornese chiedeva a Zakaria un gioco al quale il 26enne non era mai stato abituato. Esemplare la sfida disputata contro il Cagliari:Collocazione in campo che non ha giovato a Zakaria, sostituito in 5 occasioni, solo in campionato. Un campionato nel quale non ha inciso – 1 gol ed 1 assist – e che ha portato la Juventus a compiere le sue valutazioni del caso, lasciando partire in prestito – per 3 milioni – direzione Chelsea.. La valutazione di circa 20 milioni non spaventa Todd Boehly, pronto ad investire tale cifra per trattenere