Robin Olsen era sbarcato a Ciampino lo scorso 23 luglio circondato da parziale scetticismo e silenzio. Lo stesso silenzio che si è rivelato in questi mesi una delle armi migliori del portiere svedese. Poche parole e tanta applicazione che gli hanno permesso di uscire a testa alta da un affanno iniziale che rischiava di assumere sfumature tragicomiche. Un percorso fra alti e bassi che lo ha portato a rivelarsi - fin qui - una delle migliori mosse dell'ultima campagna acquisti della Roma.

, anche se i nomi di grido non sono mancati. Dal ritorno in Italia del "Flaco" Pastore, all'arrivo di Cristante, uno dei migliori centrocampisti italiani della passata stagione, passando per un'altra decina di colpi targati Monchi, da Nzonzi a Santon passando per le promesse Kluivert, Zaniolo e Coric. Una sessione, quella di luglio e agosto, imperniata attorno alla volontà di programmare il futuro e al contempo far dimenticare ai tifosi gli addii illustri di giocatori del calibro di Nainggolan e Alisson.. Il confronto inconscio ma spietato messo in atto fra Olsen e Alisson non può non aver segnato pesantemente le prime settimane dell'esperienza romanista del portiere di Malmoe. Se a ciò si aggiunge la pressione per un salto (quasi mortale) di qualità verso- Può suonare paradossale, mahanno fatto scattare due campanelli.Uno d'allarme per la direzione che la stagione giallorossa rischiava di prendere e uno di riscatto - una sveglia, quasi - che ha restituito la versione migliore di un giocatore fin lì bloccato. Nelle sfide che hanno seguito la serataccia spagnola (eccezion fatta per il mezzo passo falso di Bologna),. E non solo. L'estremo difensore è tornato protagonista, infatti, anche con la propria nazionale. Una sua parata decisiva all'ultimo minuto su un bolide di Kuzyayev ha salvato la Svezia dalla sconfitta contro la Russia nella sfida di Nations League di due settimane fa.. Ora occorre andare in cerca delle altre.