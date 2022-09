Intervistato da Sky al termine della partita contro la Fiorentina, l'allenatore della Juventus Massimiliano Allegri ha parlato così dell'esordio in Champions League contro il Paris Saint-Germain di martedì prossimo: "Arriva tra tre giorni, vedremo come stiamo, la gara importante è quella col Benfica in casa. La prepareremo bene perché è una partita importante e di grande livello ma per noi conteranno più quelle contro Benfica e Maccabi Haifa".