Di fronte c'era solo l'Udinese, dopo 13 minuti ecco il primo gol del centravanti serbo. Che poi paga un po' di brillantezza, ma contro il Sassuolo all'ultimo respiro è sempre lui a portare la Juve in semifinale di Champions. Contro l'Atalanta la prima prova opaca, contro il Toro la prima prova deludente sotto ogni punto di vista: i32 secondo e gol. Basta? Non per la qualificazione, sì per capire che Vlahovic sia uno vero, uno a Juve, uno a Champions.Sia restando al campionato, la Juve ha affondato il colpo con sei mesi d'anticipo perché il rischio di restare fuori dalle prime quattro si stava concretizzando pericolosamente. Sia alla competizione regina vera e propria, perché l. Che pur senza fare cose trascendentali si è messo al centro dell'attacco della Juve, dando un riferimento che prima mancava, togliendo responsabilità ai compagni per quanto poi Allegri dica che siano loro a doverle togliere dalle sue spalle.Perché poi gli errori sono sempre gli stessi, nonostante i segnali lanciati a Vila-Real siano comunque quelli di una squadra in crescita e sempre più squadra.