E' clamorosa la scoperta effettuata dall'Istituto dei Tumori di Milano, in collaborazione con l'Università di Siena, resa nota dalla rivista specializzata Tumori Journal: il Covid-19 avrebbe cominciato a circolare in Italia con largo anticipo rispetto a quanto era noto fino ad oggi, almeno dalla scorsa estate. Una rivelazione resa possibile dall'analisi degli esami del sangue a cui erano stati sottoposti 959 soggetti asintomatici che avevano partecipato agli screening per il tumore al polmone tra settembre 2019 e marzo 2020.



I risultati rivelano che l'11,6% di queste persone aveva gli anticorpi al coronavirus, di cui il 14% già a settembre, il 30% nella seconda settimana di febbraio 2020, e il maggior numero (53,2%) in Lombardia.