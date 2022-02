, il CT Roberto Mancini sembrerebbe stuzzicato dall’idea di portare l’attaccante a giocarsi la qualificazione al mondiale. Balotelli, dopo alcune stagioni deludenti, sta riuscendo a mettersi in mostra in Turchia all’Adana Demirspor, terza in classifica e a -5 dalla zona Champions.e nel club giocano Bjarnason, Lucas Castro e Inler che sono conoscenze del campionato italiano.quando è stato chiamato per sostituire Samet Aybaba. L’avvio era stato dei peggiori, all’esordio ha perso 4-0 contro il Fatih karagümrük ma da quel momento la squadra ha iniziato un percorso di crescita che l’ha portato nei primissimi posti. L’allenatore italiano predilige giocare o con il 4-2-3-1 o con il 4-4-2, quando la squadra scende in campo con un’unica punta il posto da titolare spetta a Assombalonga mentre quando gioca con l’attacco a due solitamente Balotelli viene affiancato da Bjarnason.i due attaccanti hanno segnato 10 gol a testa e hanno partecipato alla metà dei gol realizzati dal club. Il presidente dell’Adana, Murat Sancak, è molto soddisfatto dei risultati che il suo club sta ottenendo e sogna di partecipare alla prossima Champions League anche se la stagione è ancora molto lunga. Il calendario prevede ancora undici match da disputare, spiccano tra tutti quelli contro Trabzonspor e Basaksehir, i primi hanno perso solo un match e sono sempre più vicini a vincere il loro settimo campionato mentre i secondi hanno un punto in meno dell’Adana e vogliono puntare a qualificarsi alla prossima Champions.La squadra di Montella sta tenendo alta la concentrazione e nelle ultime tre partite ha collezionato ben 10 punti, l’ultima partita è stata vinta per 3-0 sul campo del Gaziantep grazie a Bjarnason e alla stella Assombalonga.Tra qualche settimana capiremo se il club turco riuscirà a competere per le prime posizioni e se l’aereoplanino Montella riuscirà a far volare l’Adana in Champions League.