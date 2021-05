dopo 7 anni torna ad alzare al cielo il trofeo della Liga in una delle stagioni più combattute di sempre, con 4 squadre potenzialmente in corsa a due giornate dalla fine e uno scontro a due fra Colchoneros e Real Madrid fino all'ultimo secondo disponibile dell'ultima giornata. La vittoria per 2-1 sul Valladolid è stata la ciliegina sulla torta creata dache però ha radici che risalgono alla passata estate quando, al centro di un attacco in cui Diego Costa e Alvaro Morata non avevano più spazio,E lui, più di tutti, è stata la chiave di questo successo.I problemi legati al Covid hanno costretto il Barcellona a fare dei ragionamenti sul proprio monte ingaggi al termine della passata stagione eAddirittura, pur di risparmiare i 15 milioni di euro annui il club catalano propose al centravanti con cui sono arrivati ben 13 trofei (di cui 4 titoli della Liga, 1 Champions e 1 Mondiale per Club)che però non si perse d'animo e cercò subito una squadra per dimostrare al mondo intero cheche contattò tramite Paratici e Nedved il suo agente proponendogli il trasferimento in bianconero.e le pratiche per ottenere quello comunitario si sono trasformate in un'epopea terminata nelle aule dei tribunali italiani.- Il suo passaggio da una squadra in lotta per il titolo a un'altra che negli ultimi anni appariva in crisi e non più competitiva come un tempoUscito dalla porta di servizio del Barcellona,in una squadra che ha sempre praticato un calcio completamente diverso da quello in cui Suarez ha saputo brillare (Ajax, Liverpool e poi Barcellona). E inveceE lui ha saputo ripagarlo non solo con i gol, 21 in Liga, ma anche diventando il faro delle trame offensive dei Colchoneros.E nel più bello dei copioni Il timbro finale del 2-1 al Valladolid che è valso il titolo è arrivato proprio dai suoi piedi. A fine gara, in lacrime per la vittoria della Liga, davanti ai microfoni si è preso la sua rivincita finale: "È stata una stagione straordinaria.perché volevo dimostrare di essere ancora ad alti livelli. Sono grato all'Atletico Madrid per avermi dato questa possibilità. Quando sono arrivato sapevo che c'era solo da lavorare molto. E sodo. Mi sono rimesso in gioco. Mi sono sempre impegnato sempre tanto, ma questo credo sia stato l'anno più difficile abbiamo vinto e sono felice".