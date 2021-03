La Roma è in piena lotta per un posto in Champions League, competizione dalla quale manca da due anni, ma già guarda al futuro soprattutto in ottica bomber. Dzeko e Borja Mayoral vivono situazioni diverse ma nessuno dei due è certo di essere l’attaccante titolare il prossimo anno e così a Trigoria iniziano a circolare nomi importanti per l’attacco romanista. Secondo gli esperti è Dusan Vlahovic il candidato forte a guidare il reparto offensivo della Roma a partire dall’estate 2021. Il giovane attaccante croato, attualmente alla Fiorentina, ha le caratteristiche giuste per i capitolini: giovane, affamato, dotato di tecnica e ripercorrerebbe lo stesso percorso fatto da Gabriel Batistuta: il suo approdo a Trigoria si gioca a 3,00. Alle spalle del numero 9 viola c’è la coppia italiana formata da Andrea Belotti e Gianluca Scamacca entrambi in quota a 4,00. Il Gallo, a 27 anni, potrebbe dire addio al Torino, soprattutto se i granata dovessero retrocedere, e sarebbe intrigato dal ripartire dalla Capitale mentre per l’attuale attaccante del Genoa sarebbe un ritorno a casa visto che è cresciuto proprio nelle giovanili giallorosse. C’è poi il sogno transalpino che si chiama Alexandre Lacazette. Il bomber francese da anni è accostato alla Roma ma stavolta potrebbe davvero essere la volta buona visto che la storia d’amore tra il giocatore di Lione è l’Arsenal appare ai titoli di coda. Vedere l’attaccante della nazionale francese vestire il giallorosso pagherebbe 5 volte la posta.